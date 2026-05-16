🔴Mapa EN VIVO del tormentón morigerado en Buenos Aires: hasta qué hora se mantienen las lluvias

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Hasta cuándo siguen las precipitaciones

Las estimaciones oficiales indican que el agua concreta se hará esperar hasta el tramo final del día. Según el pronóstico, a partir de las 21:00 horas comenzará una lluvia débil con un 40% de probabilidad, fenómeno que se extenderá de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas. Durante ese lapso, la temperatura nocturna rondará los 12°C.