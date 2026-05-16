🔴Mapa EN VIVO del tormentón morigerado en Buenos Aires: hasta qué hora se mantienen las lluvias
Las precipitaciones se hacen presentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Conocé hasta qué hora sigue el tormentón y cómo estará el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana inestable para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Aunque se esperaba un tormentón mucho más severo, el fenómeno climático llegó de forma morigerada. Durante esta jornada sabatina, el cielo se mantendrá mayormente cubierto con un marcado descenso en la temperatura.
Hasta cuándo siguen las precipitaciones
Las estimaciones oficiales indican que el agua concreta se hará esperar hasta el tramo final del día. Según el pronóstico, a partir de las 21:00 horas comenzará una lluvia débil con un 40% de probabilidad, fenómeno que se extenderá de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas. Durante ese lapso, la temperatura nocturna rondará los 12°C.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y una bomba meteorológica de frío traerá hielo a las calles del AMBA
Durante la madrugada del domingo, cerca de las 02:00 horas, podría registrarse un último remanente de agua. A partir de allí, la inestabilidad cederá para dar paso a un día dominado por el frío y un cielo que irá despejándose progresivamente hacia la noche.
Mapa del tormentón interactivo
Para quienes deseen seguir el evento climático minuto a minuto, se puede visualizar el avance del frente de tormenta y de las nubes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma interactiva Windy. Este sistema ofrece radares satelitales en tiempo real para no llevarse ninguna sorpresa al salir de casa.
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