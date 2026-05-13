Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón será una galerna borrascosa que alterará los ánimos del AMBA
El pronóstico del tiempo anuncia un drástico cambio para el fin de semana. Llegarán ráfagas de viento considerables, baja sensación térmica y lluvias.
Tras varias jornadas de buen clima, el pronóstico del tiempo indica que las condiciones meteorológicas empeorarán drásticamente de cara al próximo fin de semana. Los especialistas advierten por la llegada de una intensa galerna borrascosa, que traerá consigo un notable descenso de la temperatura, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones.
A qué hora llega la lluvia y el fuerte viento, según el pronóstico del tiempo
Según los datos detallados para el próximo sábado 16 de mayo, la jornada comenzará con el cielo completamente cubierto y marcas térmicas cercanas a los 12 grados. Sin embargo, el momento más inestable se dará a partir de las 15:00 horas, cuando comenzará a registrarse lluvia débil que se extenderá durante gran parte de la tarde y las primeras horas de la noche, acumulando cerca de 0.7 mm.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y las lluvias tienen fecha esta semana en Buenos Aires: cuándo se larga
A las precipitaciones se le sumará un factor clave que sin dudas alterará los planes de descanso: el fuerte temporal. Se esperan intensas ráfagas del sector sureste que alcanzarán velocidades de hasta 43 km/h entre las 18:00 y las 21:00, generando una situación de inestabilidad y una sensación térmica que cerrará la noche en unos fríos 10 grados.
Para el domingo 17 de mayo, las condiciones presentarán una mejoría gradual. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ya sin probabilidad de tormentas, pero el ambiente continuará muy fresco con una mínima de 8 grados y una máxima que apenas rozará los 14 grados. El inicio de la próxima semana retomará la estabilidad con días a pleno sol.
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