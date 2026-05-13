Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón será una galerna borrascosa que alterará los ánimos del AMBA

Según los datos detallados para el próximo sábado 16 de mayo, la jornada comenzará con el cielo completamente cubierto y marcas térmicas cercanas a los 12 grados. Sin embargo, el momento más inestable se dará a partir de las 15:00 horas, cuando comenzará a registrarse lluvia débil que se extenderá durante gran parte de la tarde y las primeras horas de la noche, acumulando cerca de 0.7 mm.