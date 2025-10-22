Alerta por tormentas con granizo este miércoles en Buenos Aires: el informe del SMN que genera preocupación
El organismo renovó sus avisos para la continuidad de la semana por tormentas, granizo y viento para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
Sigue este miércoles el mal clima en buena parte del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este miércoles 22 de octubre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas del centro, costa y noroeste de Buenos Aires; y regiones de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba regiones del norte de la provincia de Santa Cruz.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
