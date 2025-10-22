Alerta por tormentas con granizo este miércoles en Buenos Aires: el informe del SMN que genera preocupación

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Recomendaciones por viento fuertes:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.