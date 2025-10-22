Clima hoy en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un regreso de las lluvias este miércoles al AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varios días con tiempo agradable y temperaturas en alza, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la vuelta de las lluvias y el clima inestable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, la continuidad de la semana en el AMBA parece estar signada por la inminente vuelta de la inestabilidad.
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de lluvias en el AMBA para este miércoles 22 de octubre. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando nuevamente en la noche; mientras que las temperaturas serían de entre 16 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad, según el organismo nacional. Sería, además, la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 30.
Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 23 grados.
Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, pero con chaparrones en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. El termómetro rondará entre 15 y 21 grados.
