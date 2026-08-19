La insólita excusa de un sacerdote tras chocar a un grupo de jóvenes y darse a la fuga

“Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda. Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho y avisé para que hicieran cierre de rutas”, relató Galván, según la información recogida por Diario Panorama.

Choque y fuga en Santiago del Estero: el detalle que delató al sacerdote

Policía de Santiago del Estero (imagen ilustrativa)

Tras la denuncia, familiares de los heridos solicitaron la intervención de la Policía y pidieron que se realizaran controles sobre las rutas para localizar el vehículo

Uno de los detalles que llamó la atención, y que fue recordado por los jóvenes, fue que la camioneta tenía un rosario en la caja trasera, dato que permitió identificar al conductor.

Horas más tarde, los efectivos encontraron la camioneta blanca en la ciudad de Pinto, a unos cien kilómetros del lugar del choque, y determinaron que quien la conducía era el sacerdote Miguel Espíndola.

Según el mencionado medio, al momento de ser entrevistado por las autoridades policiales, el sacerdote sostuvo que llevaba la música a un volumen elevado mientras conducía y que, por ese motivo, no se había dado cuenta del choque.

Espíndola fue demorado de manera preventiva. La fiscal Fernanda Vittar, a cargo de la investigación, ordenó distintas medidas para reconstruir el episodio. Entre ellas, dispuso realizar un control de alcoholemia al conductor , con registro en video y en presencia de dos testigos.

Sin embargo, pese a que la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del choque y las responsabilidades que pudieran corresponder, Espíndola habría recuperado la libertad durante las últimas horas.

Los jóvenes, en tanto, permanecen fuera de peligro. “Están con dolor, pero están fuera de peligro”, aseguró el padre de uno de ellos.