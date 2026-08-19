La insólita excusa de un sacerdote tras chocar a un grupo de jóvenes y darse a la fuga
El hecho ocurrió en el sur de la provincia de Santiago del Estero. El conductor fue localizado horas después y quedó demorado.
Un sacerdote fue demorado tras embestir con su camioneta a un grupo de jóvenes que se desplazaban en moto en la localidad de Sumampa, en el sur de Santiago del Estero, y darse a la fuga luego del impacto, sin asistir a los heridos. El conductor fue encontrado varias horas después a unos cien kilómetros del lugar del accidente.
El siniestro tuvo lugar el lunes por la noche, alrededor de las 21, en la zona de la intersección entre la ruta 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación. La camioneta era conducida por el padre Miguel Espíndola, un conocido sacerdote santiagueño.
Según la denuncia realizada por Cristian Galván, padre de Jeremías, uno de los heridos, los jóvenes regresaban a la ciudad de Sumampa después de jugar un partido de pádel. Previo a volver a sus casas, habían decidido ir a visitar a un amigo que se encontraba enfermo.
De acuerdo con su relato, todos se desplazaban en moto cuando fueron sorprendidos por una camioneta blanca que los habría envestido. Como consecuencia del impacto, los motociclistas cayeron al asfalto, conscientes, pero con golpes, heridas y lesiones de distinta consideración.
El conductor, de acuerdo con la denuncia, se retiró del lugar después del choque sin detenerse para asistirlos.
“Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda. Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho y avisé para que hicieran cierre de rutas”, relató Galván, según la información recogida por Diario Panorama.
Choque y fuga en Santiago del Estero: el detalle que delató al sacerdote
Tras la denuncia, familiares de los heridos solicitaron la intervención de la Policía y pidieron que se realizaran controles sobre las rutas para localizar el vehículo
Uno de los detalles que llamó la atención, y que fue recordado por los jóvenes, fue que la camioneta tenía un rosario en la caja trasera, dato que permitió identificar al conductor.
Horas más tarde, los efectivos encontraron la camioneta blanca en la ciudad de Pinto, a unos cien kilómetros del lugar del choque, y determinaron que quien la conducía era el sacerdote Miguel Espíndola.
Según el mencionado medio, al momento de ser entrevistado por las autoridades policiales, el sacerdote sostuvo que llevaba la música a un volumen elevado mientras conducía y que, por ese motivo, no se había dado cuenta del choque.
Espíndola fue demorado de manera preventiva. La fiscal Fernanda Vittar, a cargo de la investigación, ordenó distintas medidas para reconstruir el episodio. Entre ellas, dispuso realizar un control de alcoholemia al conductor , con registro en video y en presencia de dos testigos.
Sin embargo, pese a que la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del choque y las responsabilidades que pudieran corresponder, Espíndola habría recuperado la libertad durante las últimas horas.
Los jóvenes, en tanto, permanecen fuera de peligro. “Están con dolor, pero están fuera de peligro”, aseguró el padre de uno de ellos.
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