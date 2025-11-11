Descarrilamiento del tren Sarmiento: la Justicia pedirá un test de alcoholemia para el maquinista

Por el momento se desconocen las causas del incidente, y desde Trenes Argentinos sólo recomendaron a los usuarios que busquen medios de transporte alternativos hasta nuevo aviso, pero todo indica que puede haber una falta de mantenimiento y de fondos para garantizar el funcionamiento seguro de los trenes.

De hecho, esas condiciones fueron denunciadas por representantes gremiales de Trenes Argentinos en julio de 2025, cuando una formación del tren San Martín sufrió un incidente similar a la altura del barrio porteño de Palermo.

En esa oportunidad varios vagones se salieron de las vías tras impactar con un poste, dejando heridos leves y una suspensión prolongada del servicio. Este martes, en cambio, la formación quedó cruzada entre dos vías como una H inamovible.