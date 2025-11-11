Descarrilamiento del tren Sarmiento: la Justicia pedirá un test de alcoholemia para el maquinista
La formación quedó atascada cerca de la estación Liniers debido a un incidente ocurrido "en un cambio de vías", según informó Trenes Argentinos.
La justicia federal inició una investigación sobre el incidente registrado este martes por la tarde en Liniers, donde un tren del tren Sarmiento descarriló por un incidente ocurrido "en un cambio de vías", según informó Trenes Argentinos. En primer lugar, el juez Julián Ercolini pidió un test de alcoholemia para el maquinista.
Además, el magistrado ordenó el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vía pública así como también de las modulaciones antes y después del accidente. Esa tarea quedará para peritos de la Policía Federal Argentina, para saber no sólo qué pasó adentro de la formación del Sarmiento sino también cuál fue la actividad de los señaleros.
Trenes Argentinos informó a última hora de la tarde que la formación 3358 de la Línea Sarmiento, que une Moreno y Once, sufrió un descalce a las 15.50, cuando circulaba cerca de Liniers. En el episodio resultaron heridos 19 pasajeros, de los cuales sólo 9 debieron ser derivados a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson.
"Fueron trasladados con heridas de mediana complejidad. Lo más importante es que no hay víctimas fatales", aclaró el titular del SAME, Alberto Crescenti.
Mientras los pasajeros descendían del tren con una escalera de emergencia, el Juzgado Federal No 12 abrió una causa por el incidente y la investigación quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.
Por el momento se desconocen las causas del incidente, y desde Trenes Argentinos sólo recomendaron a los usuarios que busquen medios de transporte alternativos hasta nuevo aviso, pero todo indica que puede haber una falta de mantenimiento y de fondos para garantizar el funcionamiento seguro de los trenes.
De hecho, esas condiciones fueron denunciadas por representantes gremiales de Trenes Argentinos en julio de 2025, cuando una formación del tren San Martín sufrió un incidente similar a la altura del barrio porteño de Palermo.
En esa oportunidad varios vagones se salieron de las vías tras impactar con un poste, dejando heridos leves y una suspensión prolongada del servicio. Este martes, en cambio, la formación quedó cruzada entre dos vías como una H inamovible.
