Así sería el Tren Sarmiento doble piso en 2027 según la IA

Tecnología y confort para los pasajeros

Entre las características más destacadas del diseño interior, se observan vagones completamente climatizados e iluminados con tecnología LED. Además, la inteligencia artificial propuso asientos ergonómicos, pantallas de información en tiempo real, conexión Wi-Fi gratuita de alta velocidad y espacios exclusivos adaptados para sillas de ruedas y bicicletas.

Si bien por ahora esta visión digital es solo un experimento tecnológico y visual, el sueño de viajar en óptimas condiciones sigue intacto para los miles de trabajadores argentinos que utilizan el servicio diariamente y esperan inversiones concretas a futuro.