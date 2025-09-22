Desesperada búsqueda de tres amigas en Ciudad Evita: salieron a bailar y no se supo más de ellas

"No tengo ninguna respuesta, nada. Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde Lara supuestamente se subieron, las chicas, y no, no, no nos mostró nada todavía la policía", afirmó.

Por su parte, Sabrina, la mamá de Morena, remarcó: "Ninguna de las tres hace esto. Mi hija siempre me contesta los mensajes, aunque tarde, y jamás apaga el celular. Ese viernes solo iban a un bar, no a un boliche. No sabemos nada más".

A más de 72 horas de la desaparición, familiares y vecinos mantienen la búsqueda activa, y el desde el Municipio de La Matanza lanzó una campaña para encontrar a las tres jóvenes.

busqueda Morena Verri Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez