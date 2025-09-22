Desesperada búsqueda de tres amigas en Ciudad Evita: salieron a bailar y no se supo más de ellas
Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez desaparecieron la noche del viernes 19 de septiembre en la localidad del partido de La Matanza.
Búsqueda a contra reloj de tres jóvenes, identificadas como Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, que desaparecieron la noche del viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita, La Matanza.
Brenda, de 20 años y madre de un bebé, salió rumbo a la casa de su prima Morena, también de 20. Allí se sumó Lara, de 15 años, y juntas decidieron salir a tomar algo, pero desde entonces no se sabe nada de ellas.
"Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda de La Tablada. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada. Hay versiones de que estarían en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador", contó Paula, madre de Brenda, en declaraciones a Crónica TV.
La preocupación crece porque los celulares de las tres chicas permanecen apagados: "En la comisaría no nos dicen nada", lamentó la mujer.
En tanto, Stela Maris, madre de Lara, manifestó: "Cuando sale a ver a sus amigas en Tablada a veces se queda a dormir en lo de la abuela. Pero esta vez no volvió. Tiene solo 15 años y necesitamos que aparezca. Lara por favor volvé".
"No tengo ninguna respuesta, nada. Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde Lara supuestamente se subieron, las chicas, y no, no, no nos mostró nada todavía la policía", afirmó.
Por su parte, Sabrina, la mamá de Morena, remarcó: "Ninguna de las tres hace esto. Mi hija siempre me contesta los mensajes, aunque tarde, y jamás apaga el celular. Ese viernes solo iban a un bar, no a un boliche. No sabemos nada más".
A más de 72 horas de la desaparición, familiares y vecinos mantienen la búsqueda activa, y el desde el Municipio de La Matanza lanzó una campaña para encontrar a las tres jóvenes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario