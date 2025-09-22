El angustiante pedido de la prima de dos de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita: "Que el fiscal se mueva"

"Si alguien las tiene, soltálas, loco, ¡por favor! Que el fiscal haga algo. ¿Cómo van a desaparecer tres pibas y que no se sepa nada? ¿Se las tragó la tierra? Ya pasaron tres días y no tenemos ni un rastro", expresó.

Por último, la prima de dos de las jóvenes desaparecidas reclamó ayuda política para destrabar la búsqueda: "Le pedimos al intendente, al gobernador, que nos ayuden a encontrar a las pibas. No sabemos a dónde iban, lo que sí sabemos es que se subieron a una camioneta en Aquila y El Tiburón, porque las amigas lo sabían".

busqueda Morena Verri Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez