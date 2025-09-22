El angustiante pedido de la prima de dos de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita: "Que el fiscal se mueva"
La prima de Brenda y Morena denunció que la fiscalía aún no solicitó las cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde aseguran haberlas visto por última vez.
La desaparición de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez mantiene en vilo a los vecinos de Ciudad Evita y La Tablada. A más de tres días sin noticias de las jóvenes, la familia apunta contra la falta de avances en la investigación y reclama que la fiscalía actúe con rapidez.
Daiana, prima de Brenda y Morena, denunció que la fiscalía aún no solicitó las cámaras de seguridad que están ubicadas en la zona donde aseguran haberlas visto por última vez: "En Aquila y El Tiburón hay cámaras y muchos testigos dicen que las vieron ahí subirse a una camioneta. Son cámaras particulares y las necesitamos para dar el seguimiento", sostuvo en diálogo con C5N.
"Necesitamos que el fiscal se mueva, queremos novedades. Estuvimos dos días muertos porque no se movió nada. Si los amigos no quieren escribirnos, que se acerquen a la comisaría, hay secreto de sumario no nos van a decir que fueron. Si vieron algo o saben algo, que lo digan. No sabemos por dónde seguir", expresó Daiana.
A 72 horas de la última vez que vieron a las tres jóvenes, una de ellas menor de edad, la situación se vuelve más desesperante: "Necesitamos que nos ayuden a buscarlas. Pasó mucho tiempo, muchas horas perdidas. ¡Necesitamos encontrar a las chicas vivas! Brenda tiene un bebé muy chiquito que la está esperando", imploró Daiana.
"Si alguien las tiene, soltálas, loco, ¡por favor! Que el fiscal haga algo. ¿Cómo van a desaparecer tres pibas y que no se sepa nada? ¿Se las tragó la tierra? Ya pasaron tres días y no tenemos ni un rastro", expresó.
Por último, la prima de dos de las jóvenes desaparecidas reclamó ayuda política para destrabar la búsqueda: "Le pedimos al intendente, al gobernador, que nos ayuden a encontrar a las pibas. No sabemos a dónde iban, lo que sí sabemos es que se subieron a una camioneta en Aquila y El Tiburón, porque las amigas lo sabían".
