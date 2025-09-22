Qué reveló la autopsia a Saúl de Francesco, el jubilado asesinado en Zárate

Los otros sospechosos que presos son Néstor Irvin Matencio, de 32 años, y Lucas Gabriel Lemos, de 28. Tanto el primero, de nacionalidad peruana, como el segundo, serían vecinos de la zona.

Valentini quedó detenida en el mismo sitio donde cumplía funciones como efectivo policial. Los agentes le incautaron dos teléfonos y su arma reglamentaria, la cual será peritada para determinar si fue la que se empleó para asesinar a De Francesco.

El fiscal Juan Manuel Esperante, a cargo de la causa, indagará a los cuatro detenidos con el fin de confirmar si la víctima fue secuestrada y asesinada para cometer un robo en su casa.

El macabro plan para cometer el secuestro y homicidio

Según la reconstrucción de la fiscalía, el miércoles 17 de septiembre cerca de las 16, Valentini fue hasta la casa de De Francesco, ubicada en la calle Valentín Alsina al 1000 en Zárate. La oficial le dijo que era nuera de un excompañero de trabajo de la víctima, de apellido Moreno, y le comentó que quería invitarlo a una fiesta en su honor.

Como parte de la mentira, intentó que el jubilado subiera a su auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, pero De Francesco dudó, se dio cuenta de la trampa y se negó. Todos estos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Cerca de las 20, De Francesco caminó desde la puerta de su casa hasta la esquina, según reconstruyeron las cámaras de seguridad. A las 20.05, Moreno y otros dos sospechosos interceptaron a la víctima y lo subieron a la fuerza a un auto Ford Focus gris. Se cree que Valentini, en tanto, iba detrás de ellos en el Gol blanco.

Ambos vehículos condujeron hacia un descampado en la zona de Baradero. Habría sido allí mismo donde ejecutaron al jubilado de un disparo en la nuca y le robaron las llaves de la casa.

Después de las 23.30, volvieron a la casa de Saúl para robarle dinero. Sin embargo, se confundieron de vivienda, fueron a la casa de un vecino y escaparon.

Al día siguiente, Luis, un hombre de 81 años, realizó la denuncia por la desaparición. A su vez, un llamado al 911 informó que el miércoles por la noche tres personas habían subido a la fuerza a un hombre a un Focus gris en la calle Valentín Alsina.

El móvil sería la presunta búsqueda de un importante monto de dinero que los asesinos creían que la víctima había obtenido producto de una venta. Según registros relevados por Infobae, Valentini registra más de $4,5 millones en deudas.

“Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató a C5N Néstor, vecino de la víctima, y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.

