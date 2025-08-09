Detuvieron en Barracas a dos hombres con pedido de captura internacional
La Policía de la Ciudad arrestó a dos ciudadanos peruanos mientras caminaban por Barracas. Uno tiene pedido de captura por abuso sexual de menores y el otro por robo.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires concretó la detención de dos hombres de nacionalidad peruana en el barrio de Barracas, quienes tenían pedidos de captura internacional activos por delitos graves en su país de origen.
El primero, de 37 años, fue interceptado en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y California. Intentó evitar el control policial, pero fue detenido y al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) se confirmó que contaba con un pedido de captura rojo de Interpol por robo agravado. Además, le encontraron cocaína y quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Área Sur.
El segundo arresto se produjo en la calle Luna al 1600, durante un control preventivo. El hombre, de 38 años, intentó cambiar su rumbo al notar la presencia policial. Fue identificado y se verificó que pesaba sobre él una orden internacional por abuso sexual contra menores, emitida por la justicia de San Juan de Lurigancho Este, Perú. Fue trasladado bajo orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia local mientras se espera la resolución de los procesos de extradición correspondientes.
