Increíbles imágenes: una langosta defendió ferozmente a sus crías del robot del CONICET

La sorpresa fue tal cuando el crustáceo miró fijamente a la cámara al mismo tiempo que detrás aparecían ocho pequeñas langostitas que observaban la reacción de su madre, que después de empujar a las pequeñas crías adentro de la pequeña cueva rocosa, salió a defender a los suyos, atacando ferozmente al robot invasor, mientras los sedimentos del fondo marino se levantaban como una nube negra y espesa.

ataque langosta marina