Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por violencia contra su expareja

Agustín Raimondo

Según el expediente, esas agresiones derivaron en lesiones psicológicas graves, diagnosticadas por una pericia profesional. Testimonios de compañeros de trabajo y allegados confirmaron los episodios de maltrato, y se señaló además que Raimondo no respetó las medidas de restricción impuestas por el Juzgado de Familia.

Posteriormente, el 15 de enero de 2023, el acusado violó nuevamente una orden de restricción al realizar publicaciones en su cuenta de Twitter en las que mencionó y hostigó a su expareja, a pesar de estar notificado de la prohibición de contacto. Esos mensajes, considerados intimidatorios, fueron incorporados al expediente como prueba del incumplimiento de las medidas judiciales.

Más tarde, el 23 de noviembre de 2023, Raimondo volvió a desobedecer la medida perimetral, esta vez de forma presencial: se presentó en la puerta del jardín de infantes al que asiste su hija y filmó y gritó a su expareja mientras ella retiraba a la niña, generando una nueva denuncia. Testigos confirmaron que el imputado ya había aparecido varias veces en el lugar pese a la prohibición vigente.

El juez Fernández Lorenzo evaluó todos estos antecedentes —sumados a una nueva denuncia presentada el 9 de octubre de 2025— y consideró que existía peligro de entorpecimiento de la investigación y riesgo de fuga, al haberse constatado la repetición de conductas violentas y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales. En su resolución, sostuvo que ninguna medida menor sería eficaz para proteger a la víctima ni garantizar el proceso.

Por estos motivos, el Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata resolvió librar la orden de detención de Raimondo. Además, dispuso que, una vez concretada la detención, se convierta automáticamente en prisión preventiva, dado el grado de convicción alcanzado sobre los hechos y la probabilidad de una condena de cumplimiento efectivo.