Axel Kicillof entrega más medicamentos a vecinos de los 135 municipios bonaerenses
El gobernador hizo el anuncio durante una recorrida por centros médicos de La Plata, donde también fustigó al Gobierno Nacional. “Es criminal que corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”, afirmó.
Durante una recorrida que realizó por la ciudad de La Plata junto al ministro provincial de Salud, Axel Kicillof anunció un importante refuerzo en la entrega de medicamentos para vecinos de los 135 municipios bonaerenses.
Junto a Nicolás Kreplak, el gobernador visitó el Hospital Interzonal de Agudos "Prof. Rodolfo Rossi" y el depósito central ubicado en el Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se distribuyen insumos sanitarios a todo el territorio de la provincia.
Con este refuerzo anunciado por el mandatario se busca garantizar a la población el acceso a tratamientos esenciales tras el desfinanciamiento del Programa Remediar, de orden nacional, cuyo vademécum pasó de más de cien medicamentos a una proyección de apenas tres, con una caída del 55% en las unidades distribuidas respecto a 2023, según indicaron desde el gobierno bonaerense.
En ese contexto, el gobierno provincial amplió el alcance del programa Medicamentos Bonaerenses, que cubre 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva, que se suman a otros 91 medicamentos distribuidos mediante distintas políticas sanitarias de la provincia, con una inversión total de $24.500 millones, precisaron.
Críticas al gobierno nacional y a Javier Milei
Axel Kicillof también formuló duras críticas contra Javier Milei por el recorte en políticas sanitarias, asegurando que “es criminal que corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”, generando así “una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud", añadió el mandatario provincial.
"Después de desregular los precios, avanzaron con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”, señaló el gobernador bonaerense en el mismo sentido.
En tanto, el ministro Nicolás Kreplak dijo que “mientras el Estado Nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y medicamentos, desde la Provincia redoblamos los esfuerzos para garantizar el acceso a los fármacos esenciales”.
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