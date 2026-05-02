Axel Kicillof entrega más medicamentos a vecinos de los 135 municipios bonaerenses

Axel Kicillof también formuló duras críticas contra Javier Milei por el recorte en políticas sanitarias, asegurando que “es criminal que corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”, generando así “una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud", añadió el mandatario provincial.

"Después de desregular los precios, avanzaron con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”, señaló el gobernador bonaerense en el mismo sentido.

En tanto, el ministro Nicolás Kreplak dijo que “mientras el Estado Nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y medicamentos, desde la Provincia redoblamos los esfuerzos para garantizar el acceso a los fármacos esenciales”.