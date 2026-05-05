La Plata: una mujer grabó a un bebé manipulando un arma y fue detenida
La Policía hizo allanamientos, detuvo a la madre del menor y a otras dos personas. Ocurrió en La Plata.
Una mujer fue detenida en La Plata luego de grabar a su bebé manipulando un revólver mientras ella lo alentaba. El video se viralizó, lo que permitió a los efectivos de la Policía Bonaerense realizar un allanamiento en su domicilio. Durante el procedimiento también quedaron arrestadas otras dos personas y se secuestraron armas, municiones y drogas.
Según las primeras informaciones, el video habría sido grabado por la madre del menor en una vivienda del barrio El Mondongo y subido a las redes sociales por la propia mujer, lo que llevó a que se viralizara rápidamente.
En las imágenes se lo ve al pequeño sentado en su silla de bebé mientras oculta algo debajo de la bandeja que se utiliza para apoyar la comida. "¿Qué tenés ahí?", le preguntó la mujer. Acto seguido, el bebé sacó el arma. Luego la volvió a guardar, mientras su madre se reía y lo arengaba.
¿Para quién es ese, es para los giles?", se la escucha preguntar mientras repetía: “Guardá la pistola, sacala, guardala, sacala”.
Luego de que el video se difundiera, se inició una investigación de oficio que dio lugar a un allanamiento en una casa ubicada en calle 116, entre 515 y 516 de La Plata.
En el lugar la policía detuvo a B. A. R., alias “La Tumba”, una mujer de 24 años con domicilio en Punta Lara, que sería la madre del menor.
En el operativo también quedaron detenidos N. G. M., un hombre de 35 años y G. M. V., una mujer de 39.
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revolver de color negro sin marca ni serie con tres municiones colocadas, una réplica de revólver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de clorhidrato de cocaína.
Tras esto, producto del operativo policial, se labraron actuaciones contra los detenidos por infracción a la Ley 23.737 de Narcotráfico. Además, se dio intervención a las autoridades Judiciales de turno y al servicio de niñez y adolescencia La Plata, quienes informaron que mantendrán entrevista con la madre del menor.
La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” e intervienen la UFI N° 17 y la UFI N° 18 de La Plata.
Te puede interesar
Dejá tu comentario