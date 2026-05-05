La Plata: una mujer grabó a un bebé manipulando un arma y fue detenida

En el lugar la policía detuvo a B. A. R., alias “La Tumba”, una mujer de 24 años con domicilio en Punta Lara, que sería la madre del menor.

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En el operativo también quedaron detenidos N. G. M., un hombre de 35 años y G. M. V., una mujer de 39.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revolver de color negro sin marca ni serie con tres municiones colocadas, una réplica de revólver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de clorhidrato de cocaína.

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Tras esto, producto del operativo policial, se labraron actuaciones contra los detenidos por infracción a la Ley 23.737 de Narcotráfico. Además, se dio intervención a las autoridades Judiciales de turno y al servicio de niñez y adolescencia La Plata, quienes informaron que mantendrán entrevista con la madre del menor.

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” e intervienen la UFI N° 17 y la UFI N° 18 de La Plata.