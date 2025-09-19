Día del Preceptor en Argentina: por qué se celebra el 19 de septiembre

Día del Preceptor: por qué se celebra el 19 de septiembre

La elección de la fecha no tiene un origen o motivo especial, sino que fue elegida para celebrarse en septiembre al ser considerado “el mes de la educación” en Argentina, sumándose así a otros festejos: 11 de septiembre, Día del Maestro; 17 de septiembre, Día del Profesor; y 21 de septiembre, Día del Estudiante.

La única efeméride referida a la educación que no coincide en septiembre es la del Día de la Maestra Jardinera, que se celebra en Argentina cada 28 de mayo en la conmemoración del fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, pionera y defensora de la educación inicial en el país y fundó el primer jardín de infantes argentino. Reconocida como la "maestra de la patria", el legado de la riojana quedó ligado a la tarea de formación y acompañamiento desde la primera infancia.