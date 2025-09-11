Hoy es el Día del Maestro: ¿hay clases?

El Día del Maestro en conmemoración al fallecimiento Domingo Faustino Sarmiento, un 11 de septiembre de 1888, considerado como del “padre del aula”

Sarmiento fue un referente en la región, tanto en el ámbito político como educativo. Se formó de manera autodidacta y se dedicó a la política, desempeñándose como concejal, senador y gobernador de la provincia de San Juan.

Luego, en 1868, fue electo presidente de la Nación y ocupó el cargo hasta 1874. Durante su mandato, Sarmiento creó más de 800 colegios e ideó leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.

En 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, logró que se sancione la Ley N°1420, la cual estableció que la educación debía ser universal, gratuita, obligatoria y laica.

En su honor, en 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.