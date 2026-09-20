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Diluvio en el AMBA EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias y tormentas, alertas y mapa del temporal

Minuto a minuto de las lluvias y tormentas

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Buenos Aires y buena parte del país es alcanzada por un temporal, con lluvias fuertes y tormentas severas. Cómo sigue el clima.

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EN VIVO

Las condiciones meteorológicas adversas se intensificaron de manera notable durante este domingo, configurando un escenario de pleno temporal, con lluvias y tormentas, en gran parte del país. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas de varias provincias registran un auténtico diluvio, con precipitaciones persistentes que complican la circulación urbana y rural.

Ante la evolución de los frentes de tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene firmes las alertas meteorológicas por tormentas fuertes, abarcando tanto a la región metropolitana como a vastos sectores del centro y norte del país.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo de anegamientos, ráfagas intensas y la ocasional caída de granizo que acompaña el fenómeno.

Minuto a minuto del diluvio, con lluvias y tormentas

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Para todos los usuarios que necesiten transitar por la región, se puede seguir en vivo el avance de la tormenta y las lluvias fuertes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través del radar interactivo de la plataforma Windy.

Granizo en Córdoba

En medio de una jornada marcada por la tensión climática y los avisos vigentes, las malas condiciones del tiempo ya dejaron postales de severos daños materiales debido a la violencia de las tormentas, con granizo incluido.

Los avisos se mantenían este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en numerosas provincias, como es el caso de Córdoba, desde donde llegaron los primeros registros. Los videos mostrando las consecuencias del fenómeno se multiplicaron en redes sociales.

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Hasta qué hora llueve en el AMBA

Las precipitaciones iniciaron pasadas las 15 horas y se espera que se mantengan hasta horas de la noche, pero con menos intensidad.

Alerta naranja en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresó este domingo en un escenario de extrema inestabilidad climática con la llegada inminente de un frente de tormentas, con lluvias de gran intensidad, que obligó a las autoridades a redoblar las precauciones.

De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas de carácter severo.

Los fenómenos críticos estarán acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y, fundamentalmente, ráfagas de viento intensas que podrían superar los 100 km/h. En materia de acumulados, se estiman valores generales de precipitación entre 20 y 50 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

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