Diluvio en el AMBA EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias y tormentas, alertas y mapa del temporal

Granizo en Córdoba

En medio de una jornada marcada por la tensión climática y los avisos vigentes, las malas condiciones del tiempo ya dejaron postales de severos daños materiales debido a la violencia de las tormentas, con granizo incluido.

Los avisos se mantenían este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en numerosas provincias, como es el caso de Córdoba, desde donde llegaron los primeros registros. Los videos mostrando las consecuencias del fenómeno se multiplicaron en redes sociales.

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