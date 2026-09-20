Diluvio en el AMBA EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias y tormentas, alertas y mapa del temporal

Alerta naranja en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresó este domingo en un escenario de extrema inestabilidad climática con la llegada inminente de un frente de tormentas, con lluvias de gran intensidad, que obligó a las autoridades a redoblar las precauciones.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas de carácter severo.
Los fenómenos críticos estarán acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y, fundamentalmente, ráfagas de viento intensas que podrían superar los 100 km/h. En materia de acumulados, se estiman valores generales de precipitación entre 20 y 50 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual.
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