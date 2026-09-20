Cayó granizo y sigue el alerta por tormentas: los videos

Durante este domingo, un frente de tormentas de gran intensidad descargó su furia sobre el norte cordobés, donde un temporal con abundante y persistente caída de granizo afectó a múltiples localidades de la región. El impacto del granizo y las fuertes ráfagas asociadas al frente de tormenta generaron preocupación y distintos destrozos en la zona, obligando a los equipos de emergencia a desplegar operativos de relevamiento y asistencia.