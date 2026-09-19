A qué hora llega el diluvio a Buenos Aires: hay alerta por lluvias, tormentas severas, ráfagas y granizo
Tras una tregua de buen tiempo, el escenario dará un giro abrupto este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias y tormentas.
El alivio climático de las últimas jornadas tiene las horas contadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un parte preventivo para advertir la llegada inminente de un frente de inestabilidad, preparándose para el ingreso de un auténtico diluvio, con lluvias y tormentas fuertes, en la región durante las próximas horas.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la transición hacia el mal tiempo se plasmará este domingo, jornada que se presentará con cielo mayormente nublado y el desarrollo de tormentas que comenzarán a manifestarse con fuerza hacia la tarde y la noche, volviéndose especialmente intensas en la franja vespertina.
En cuanto a los registros térmicos, se prevé una amplitud con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 25 grados.
Este escenario de inestabilidad se da justo en la antesala a la llegada de la primavera, y luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima y temperaturas más que agradables.
Alerta amarillo: zonas afectadas por lluvias y tormentas fuertes
La advertencia oficial emitida por el SMN rige con nivel de alerta amarillo por tormentas fuertes para este domingo por la tarde. El área de cobertura no solo comprende al AMBA y a toda la provincia de Buenos Aires, sino que también se extiende de manera significativa hacia vastas zonas de otras seis provincias: Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y Río Negro.
El informe técnico detalla que las áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Los fenómenos estarán acompañados por intensas precipitaciones concentradas en cortos periodos, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.
En materia de acumulación de agua, los organismos de prevención estiman registros de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y los 50 milímetros, advirtiendo que dichos valores podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores durante el transcurso del temporal.
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