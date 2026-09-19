A qué hora llega el diluvio a Buenos Aires: hay alerta por lluvias, tormentas severas, ráfagas y granizo

El informe técnico detalla que las áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Los fenómenos estarán acompañados por intensas precipitaciones concentradas en cortos periodos, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.

En materia de acumulación de agua, los organismos de prevención estiman registros de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y los 50 milímetros, advirtiendo que dichos valores podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores durante el transcurso del temporal.