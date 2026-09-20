A qué hora llueve en el AMBA, minuto a minuto: hay alerta máxima de diluvio, con tormentas y ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia a naranja, anticipando lluvias y tormentas severas, ráfagas y posible caída de granizo.
El alivio y las temperaturas agradables quedaron atrás. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresó este domingo en un escenario de extrema inestabilidad climática con la llegada inminente de un frente de tormentas, con lluvias de gran intensidad, que obligó a las autoridades a redoblar las precauciones.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas de carácter severo.
Los fenómenos críticos estarán acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y, fundamentalmente, ráfagas de viento intensas que podrían superar los 100 km/h. En materia de acumulados, se estiman valores generales de precipitación entre 20 y 50 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual.
La inestabilidad llega luego de varias jornadas con clima casi ideal, sin precipitaciones y con temperaturas agradables; justo en la antesala al día de la primavera.
Hora por hora: cuándo arrancan las lluvias y cuándo mejora el clima
El pulso del temporal presenta un cronograma preciso según el seguimiento de los organismos oficiales y los portales especializados:
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A qué hora se larga: Según el detalle del sitio especializado Meteored, el inicio de las precipitaciones está previsto para las 15:00 horas, intensificándose con tormentas declaradas hacia las 16:00 horas.
El pico de riesgo: El SMN estableció un alerta naranja para la tarde —momento en el que se concentrarán los fenómenos más severos y las ráfagas destructivas—, el cual descenderá a alerta amarilla durante la noche.
Cuándo se espera que pare: Tras el núcleo más duro del temporal vespertino, el pronóstico anticipa una transición hacia lluvia débil que se extenderá hasta las 19:00 horas, momento a partir del cual las condiciones comenzarán a estabilizarse de manera paulatina en la región.
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