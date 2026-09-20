A qué hora llueve en el AMBA, minuto a minuto: hay alerta máxima de diluvio, con tormentas y ráfagas

A qué hora se larga: Según el detalle del sitio especializado Meteored, el inicio de las precipitaciones está previsto para las 15:00 horas, intensificándose con tormentas declaradas hacia las 16:00 horas.

El pico de riesgo: El SMN estableció un alerta naranja para la tarde —momento en el que se concentrarán los fenómenos más severos y las ráfagas destructivas—, el cual descenderá a alerta amarilla durante la noche.