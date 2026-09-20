Cayó granizo y sigue el alerta por tormentas: los videos
Mientras rigen alertas de nivel amarillo y naranja en gran parte del país, un temporal con abundante caída de granizo azotó a distintas localidades cordobés.
El sistema de inestabilidad anunciado por el Servicio Meteorológica Nacional (SMN) se despliega con toda su fuerza sobre el centro del país. En medio de una jornada marcada por la tensión climática y los avisos vigentes, las malas condiciones del tiempo ya dejaron postales de severos daños materiales debido a la violencia de las tormentas, con granizo incluido.
Los avisos se mantenían este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en numerosas provincias, como es el caso de Córdoba, desde donde llegaron los primeros registros. Los videos mostrando las consecuencias del fenómeno se multiplicaron en redes sociales.
Durante este domingo, un frente de tormentas de gran intensidad descargó su furia sobre el norte cordobés, donde un temporal con abundante y persistente caída de granizo afectó a múltiples localidades de la región. El impacto del granizo y las fuertes ráfagas asociadas al frente de tormenta generaron preocupación y distintos destrozos en la zona, obligando a los equipos de emergencia a desplegar operativos de relevamiento y asistencia.
El temporal y este ingreso de un frente inestable se da luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, y justo en la antesala al comienzo de la primavera.
Alertas vigentes por tormentas con granizo y continuidad del riesgo
Ante este escenario de extrema volatilidad climática, las autoridades provinciales y nacionales confirmaron que se mantienen vigentes las alertas de nivel amarillo y naranja en gran parte de la geografía cordobesa y regiones aledañas.
Los especialistas advierten que la inestabilidad continuará latente durante las próximas horas, por lo que remarcaron la necesidad de extremar los cuidados ante la posibilidad de que se repitan episodios severos de precipitaciones intensas, ráfagas destructivas y nueva caída de granizo en el transcurso del fin de semana.
Los videos de la caída de granizo en Córdoba
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