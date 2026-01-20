Papelón: izaron la Bandera sublimada en Mar del Plata

Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena por una situación tan insólita como incómoda, que se desarrolla a plena vista en uno de los sectores más emblemáticos de la costa. En el Paseo Celso Aldao, en Playa Grande, fue instalada una nueva bandera argentina que, lejos de lucir como símbolo patrio permanente, cambia radicalmente su apariencia según la dirección del viento. El detalle no pasó inadvertido: el paño fue confeccionado con una técnica de sublimado de un solo lado, lo que provoca que solo muestre los colores nacionales cuando flamea de frente. En cuanto gira o el viento sopla en sentido contrario, el reverso queda completamente blanco, borrando de un instante a otro cualquier referencia a la identidad nacional.