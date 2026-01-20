La peor noticia: hallaron muerto al joven que estaba desaparecido en Comodoro Rivadavia
Tenia 28 años y estaba desaparecido desde el 7 de enero, tras salir de su casa en busca de una changa laboral. La justicia investiga las circunstancias de su muerte.
Diego Ezequiel Serón fue encontrado muerto en un sector del Camino del Centenario en Comodoro Rivadavia. El joven de 28 años había salido a buscar “una changa laboral” y no se sabía nada de él hace más de 10 días.
Según detalló su propia familia, el hombre se fue de su casa en el barrio Las Flores para conseguir un trabajo, como lo solía hacerlo, pero nunca regresó. Incluso, su teléfono se había apagado apenas salió del hogar.
Su padre, Juan Serón, había expresado públicamente la desesperación de la familia ante la falta de noticias. “Le avisó únicamente a la mamá que salía a trabajar y no volvió más”, había relatado días atrás, remarcando que Diego tenía una rutina muy marcada y que su desaparición resultaba completamente extraña.
Por otro lado, lo que le llamó la atención a los investigadores es que no tenía sus pertenencias habituales, por lo que se activó el operativo de búsqueda con relevamiento de cámaras de seguridad, la utilización de perros rastreadores y tareas de geolocalización del celular.
Doce días más tarde, las autoridades lo encontraron sin vida en el sector conocido como Rincón del Diablo, una zona de difícil acceso ubicada al sur de la ciudad. El lugar se encuentra a pocos metros del Camino Centenario, que bordea el cerro Chenque, y es utilizado por numerosos automovilistas para conectar la zona sur con la zona norte.
Ahora, la investigación intenta determinar las circunstancias de la muerte y se esperan los resultados de las pericias para saber si se trató de un accidente.
Para la familia de Diego, la desaparición no fue un hecho casual. “De un momento para otro desapareció y no dejó rastro de nada, o no dejaron rastro de nada porque a mí nadie me va a sacar de la cabeza que a mi hermano lo hicieron desaparecer”, sostuvo Alberto Vázquez, su hermano.
“No te toman la denuncia hasta después de 48 horas porque por ahí hay gente que desaparece, sale a un evento y se pierde, y por eso no se toma la denuncia”, relató sobrei los primeros momentos tras la desaparición.
También cuestionó con dureza el accionar policial. “En materia de investigación fue muy malo el tema de la policía. Yo no tengo problema en decirlo porque está mi hermano perdido. En siete días nos brindaron un video de cinco segundos y no es suficiente para nosotros”, reclamó días atrás.
