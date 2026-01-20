La peor noticia: hallaron muerto al joven que estaba desaparecido en Comodoro Rivadavia

diego seron La zona donde encontraron el cuerpo de Diego Serón. Foto: ADNSUR.

Ahora, la investigación intenta determinar las circunstancias de la muerte y se esperan los resultados de las pericias para saber si se trató de un accidente.

Para la familia de Diego, la desaparición no fue un hecho casual. “De un momento para otro desapareció y no dejó rastro de nada, o no dejaron rastro de nada porque a mí nadie me va a sacar de la cabeza que a mi hermano lo hicieron desaparecer”, sostuvo Alberto Vázquez, su hermano.

“No te toman la denuncia hasta después de 48 horas porque por ahí hay gente que desaparece, sale a un evento y se pierde, y por eso no se toma la denuncia”, relató sobrei los primeros momentos tras la desaparición.

diego seron El video del que hablaba Alberto Vázquez, el hermano de Diego.



También cuestionó con dureza el accionar policial. “En materia de investigación fue muy malo el tema de la policía. Yo no tengo problema en decirlo porque está mi hermano perdido. En siete días nos brindaron un video de cinco segundos y no es suficiente para nosotros”, reclamó días atrás.