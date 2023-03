Tensión por los cortes de luz: protestas e incidentes en Parque Avellaneda

"El subcomisario me dijo que me iba a llevar presa porque yo estaba infringiendo la ley. Y si no me quería ir, que me iba a esposar e iba a mandar un patrullero para llevarme. Yo estoy pidiendo algo que por derecho me corresponde. Tengo otras denuncias en el ENRE y el ENRE los penalizó con $ 18.000 por siete días que anteriormente me habían dejado sin luz. No les importa. Que el Estado haga algo, quítenle la concesión porque no saben ni para espiar", sentenció.

protestas edesur

Otra vecina se sumó a la conversación con una reflexión sobre que "al Estado le están haciendo esto" cada vez que la población queda a oscuras por tiempo indeterminado a raíz de un corte de luz.

"Esto se llama sabotaje, de esta gente que está gobernando, porque no hay ningún corte en ningún lado. Son todos mentira (sic). Ya que ellos tienen problemas por la luz, hay un montón de edificios que se están haciendo nuevos que eso requiere luz. ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad permite hacer edificios si no alcanza la luz para nosotros?", convino la segunda mujer.

Algunos de los manifestantes irrumpieron en la sucursal de Edesur en Parque Avellaneda tras romper las rejas y un vidrio. Personal de la Policía de la Ciudad expulsó a quienes ingresaron.

Una vecina de Mataderos explicó que sufre el corte de luz desde las 17 del 1ro de marzo, "mi hija cumplió 15 años con 15 días sin luz", explicó sobre el caótico presente familiar.

"Estamos sin poder dormir. No vimos nunca ninguna cuadrilla (de Edesur)", señaló sobre la respuesta de la empresa frente a su situación en medio de una ola de calor histórica donde hubo varias noches sucesivas con temperaturas de 28 grados o más, lo que dificulta el sueño y el descanso.