El conmovedor mensaje del novio de la chica que murió intoxicada con éxtasis en una fiesta electrónica

Mientras continúa la investigación judicial por la que hay un detenido, su novio, Nicolás Morra, le dedicó en redes sociales una conmovedora despedida: un video con fotos de Tini, como le decían sus seres queridos, y de fondo la canción “Paloma” de Andrés Calamaro, cantada por una niña que sería familiar de la joven fallecida.

Para acompañar el video, escribió el joven en Facebook: “Y luego te das cuenta que no era el recital, sino con quien lo veías. Que no era un buen vino, sino la charla. Que no era un buen café, sino para quien lo hacías, que no era la serie de Netflix, sino con quién la veías. Que no era un cariño pasajero, era el amor de tu vida. Tienes que aprender a valorar el tiempo que te dedica una persona, porque te está dando algo valioso que no regresa… Mi ángel se fue al cielo. Espero que desde donde estés sepas lo agradecido que estoy de haberte tenido. Te amo”.

El conmovedor video: