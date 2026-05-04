Patrullero de la Policía bonaerense quedó colgando de un zanjón en medio de una persecusión
Un vecino de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, registró el momento en que la camioneta de la Policía bonaerense quedó inclinada sobre el camino.
Un patrullero de la Policía bonaerense quedó colgando de un zanjón durante el fin de semana pasado en Coronel Pringles, en el sur de la provincia, en lo que fue una secuencia confusa que terminó en un accidente que por suerte no produjo víctimas.
La secuencia se volvió viral este lunes, después de que un vecino de Pringles publicara un video de la camioneta Ford Ranger de la Policía bonaerense atascada en el borde de la esquina de Boulevard 13 y Cabrera.
Según fuentes locales y medios bonaerenses, el oficial que manejaba la camioneta se "comió" el camino cuando intentó doblar por una curva sinuosa. El agravante habría sido el apuro: los efectivos policiales perseguían a un delincuente que acababa de cometer un delito.
Eventualmente los oficiales pudieron bajarse del vehículo y ponerse a salvo -secos- pero sus colegas y personal de la Guardia Urbana tuvieron que recurrir a una grúa tipo pluma y a muchas horas de trabajo y paciencia para recuperarlo.
Después de alrededor de tres horas las autoridades lograron retirar el vehículo y dar por terminado el episodio, pero como era de esperarse, el delincuente salió airoso de la secuencia porque mientras los oficiales tuvieron que hacer malabares para no caer al agua con todo y camioneta él aprovechó para seguir viaje.
Un auto y un patrullero chocaron en la Ciudad de Buenos Aires
Distinto fue el caso de un auto y un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que chocaron hace dos días en el cruce de Callao y Corrientes. En esa oportunidad, al menos siete personas sufrieron heridas.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a dos efectivos de la Policía de la Ciudad al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, pero sin riesgo de vida.
Mientras tanto, en el auto viajaban cinco personas que, presuntamente, salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial.
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