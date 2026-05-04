Patrullero de la Policía bonaerense quedó colgando de un zanjón en medio de una persecusión

Después de alrededor de tres horas las autoridades lograron retirar el vehículo y dar por terminado el episodio, pero como era de esperarse, el delincuente salió airoso de la secuencia porque mientras los oficiales tuvieron que hacer malabares para no caer al agua con todo y camioneta él aprovechó para seguir viaje.

Un auto y un patrullero chocaron en la Ciudad de Buenos Aires

Distinto fue el caso de un auto y un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que chocaron hace dos días en el cruce de Callao y Corrientes. En esa oportunidad, al menos siete personas sufrieron heridas.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a dos efectivos de la Policía de la Ciudad al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, pero sin riesgo de vida.

Mientras tanto, en el auto viajaban cinco personas que, presuntamente, salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial.