Dos ciudadanos estadounidenses chocaron a bordo de una Ferrari en San Martín de los Andes y abandonaron el hospital

Dos ciudadanos estadounidenses, de 68 y 66 años, fueron hospitalizados pero el miércoles dejaron el nosocomio sin haber completado su internación, por lo que firmaron la documentación correspondiente para hacerse responsables de cualquier otra consecuencia que pudieran afrontar por el siniestro.

ferrari bariloche

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los hombres sufrió un traumatismo de tórax, mientras que su acompañante presentaba un cuadro cardiovascular severo, y fueron trasladados a un nosocomio local, pero hoy se retiraron por propia voluntad.

Además, las autoridades provinciales decidieron cancelar, al menos momentáneamente, el evento denominado 'Ferrari Cavalcade Adventure', que tenía como escenario central los paisajes de la Patagonia.

Los participantes, quienes llegaron desde distintas partes del mundo para participar de la exhibición, abonaron cerca de 100 mil dólares a modo de inscripción, que incluía los traslados de los vehículos y la estadía en los hoteles más lujosos del país, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el sur.