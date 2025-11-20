Dos ciudadanos estadounidenses chocaron a bordo de una Ferrari en San Martín de los Andes y abandonaron el hospital
El hecho ocurri durante un evento que reunió a unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia.
Un impactante siniestro vial tuvo lugar en la ciudad patagónica de San Martín de Los Andes, donde, durante el Ferrari Cavalcade Aventura 2025, uno de los autos de lujo despistó y volcó. Como consecuencia del accidente, los dos pasajeros fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche.
El hecho ocurrió el martes, durante el evento que reunió a unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia. En un momento, uno de los autos modelo Purosangue desobedeció las indicaciones de seguridad y superó los límites de velocidad establecidos sobre la Ruta 40, lo que derivó en el vuelco durante el recorrido programado. La maniobra representó un riesgo tanto para los participantes como para los vecinos y turistas que circulaban por la zona.
Según detalló Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, el auto de lujo se separó del grupo principal y circulaba a casi 200 kilómetros por hora.
Dos ciudadanos estadounidenses, de 68 y 66 años, fueron hospitalizados pero el miércoles dejaron el nosocomio sin haber completado su internación, por lo que firmaron la documentación correspondiente para hacerse responsables de cualquier otra consecuencia que pudieran afrontar por el siniestro.
Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los hombres sufrió un traumatismo de tórax, mientras que su acompañante presentaba un cuadro cardiovascular severo, y fueron trasladados a un nosocomio local, pero hoy se retiraron por propia voluntad.
Además, las autoridades provinciales decidieron cancelar, al menos momentáneamente, el evento denominado 'Ferrari Cavalcade Adventure', que tenía como escenario central los paisajes de la Patagonia.
Los participantes, quienes llegaron desde distintas partes del mundo para participar de la exhibición, abonaron cerca de 100 mil dólares a modo de inscripción, que incluía los traslados de los vehículos y la estadía en los hoteles más lujosos del país, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el sur.
