El conmovedor pedido de la familia de la influencer tras el duro accidente en Villa Gesell

Florencia Rastelli Mella

Fuentes oficiales detallaron al medio 0223 que presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

El pronóstico continúa siendo reservado. Mientras tanto, la Policía trabaja para establecer las causas que desencadenaron el vuelco, que aún no fueron esclarecidas.

En medio de la incertidumbre, el pedido difundido en redes sociales se convirtió en un símbolo de esperanza para su comunidad digital, que sigue minuto a minuto cualquier novedad sobre su evolución y multiplica los mensajes de apoyo.