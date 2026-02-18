Sigue pasando: una influencer está grave tras volcar con un UTV en Villa Gesell

La víctima, identificada como Florencia Rastelli Mella, recibió asistencia inmediata y fue trasladada al Hospital de Villa Gesell. Posteriormente, fue derivada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Fuentes oficiales informaron al medio 0223 que la paciente “ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”.

Además, presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámica y carilla articular de C5″, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y “lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

La policía realizó peritajes en el lugar del accidente para esclarecer las causas, que aún se desconocen. Según los testigos, el vuelco se produjo sin la intervención de ningún otro vehículo. Este hecho ocurre poco más de un mes después del choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, donde Bastián Jeréz sufrió graves heridas.