Sigue pasando: una influencer está grave tras volcar con un UTV en Villa Gesell
La joven fue trasladada a Mar del Plata y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Una influencer de 33 años se encuentra internada en terapia intensiva luego de volcar con un UTV en los médanos de Villa Gesell. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente, que se produjo este martes por la tarde en la zona conocida como “La olla”.
Testigos señalaron que el vehículo “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”, según detalló el parte oficial. Dentro del UTV viajaba una pareja, siendo el hombre quien conducía, mientras que la mujer “se llevó la peor parte del accidente” porque “salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella”.
Según los relatos, el UTV circulaba a gran velocidad sobre la arena cuando, de manera súbita, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan violento que una de las ruedas traseras se desprendió y el vehículo quedó prácticamente destruido.
La víctima, identificada como Florencia Rastelli Mella, recibió asistencia inmediata y fue trasladada al Hospital de Villa Gesell. Posteriormente, fue derivada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Fuentes oficiales informaron al medio 0223 que la paciente “ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”.
Además, presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámica y carilla articular de C5″, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y “lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.
La policía realizó peritajes en el lugar del accidente para esclarecer las causas, que aún se desconocen. Según los testigos, el vuelco se produjo sin la intervención de ningún otro vehículo. Este hecho ocurre poco más de un mes después del choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, donde Bastián Jeréz sufrió graves heridas.
