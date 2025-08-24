Crimen y misterio en San Antonio de Areco: hallan dos cuerpos en un auto tiroteado
Los cadáveres, de un hombre y una mujer, fueron encontrados cerca de la Ruta 8. La policía trabaja en el lugar.
El hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer dentro de un auto tiroteado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco generó conmoción y misterio este domingo, mientras la policía trabaja en el lugar para intentar determinar los detalles del presunto doble crimen.
Según publicó el periodista Mauro Szeta, el auto es un 0km que tiene radicación en la localidad de Tigre. Los dos cuerpos estaban adentro del vehículo en un camino vecinal, cerca de Ruta 8.
En tanto, el automóvil presentaba una particularidad ya que tenía el tanque de nafta abierto, con un trapo dentro, en clara intensión de ser incendiado.
NOTA EN DESARROLLO
