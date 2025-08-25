San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que apareció muerta en un auto

femicidio san antonio de areco

Si bien en un principio de sospechó de un doble crimen, ahora el fiscal Luis Emilio Carcagno, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, busca determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Además, se informó que el auto no fue la escena primaria de la muerte de la mujer.

En el vehículo, los investigadores encontraron tres celulares, una pistola Bersa con mira láser infrarroja, tres vainas servidas del mismo calibre - dos en la parte trasera del vehículo y una en el asiento delantero- los DNI de Suárez y Revah y dos tickets de peaje: uno de la estación Larena, ubicada en el kilómetro 66, y otro de la estación Solís, en el km 102, ambos sobre la ruta nacional N° 8, según detalló Infobae.

“A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás, no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí y una campera”, declaró esta mañana Ramón Ojeda, secretario de Seguridad comunal, durante una rueda de prensa brindada desde la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Ojeda también indicó que el presunto femicidio se habría concretado en otra localidad. Sobre el rol de Suárez, detalló: “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”.

Además de los detalles arrojados por la autopsia y los elementos encontrados, la hipótesis toma fuerza luego de que se conociera que Revah había denunciado a Suárez por violencia de género en febrero de 2021 y en abril de este año. Incluso, la mujer había solicitado la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión.

