San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que apareció muerta en un auto
El misterio por el hallazgo de los dos cuerpos comenzó a revelarse y el fiscal maneja una escalofriante hipótesis.
Luego de la conmoción y misterio que generó el hallazgo de un hombre y una mujer muertos a balazos dentro de un auto en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, este lunes se conocieron las identidades de los fallecidos y se revelaron más detalles de lo que pudo haber sucedido.
Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue identificado como Roberto Suárez, de 45 años y, mientras que la mujer fallecida es Florencia Revah, de 32. Ambos cuerpos aparecieron sin vida el domingo en el interior de un Chevrolet Onix Blanco, cerca de la ruta nacional N° 8.
A su vez, se detalló que el auto no tenía pedido de secuestro y que se encontraba radicado en General Pacheco, partido de Tigre, donde vivía el hombre.
La autopsia determinó que Suárez registraba una disparo en la región parietal derecha de su cabeza, mientras que Revah presentaba dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda, además de una tercera lesión en el costado derecho del cuello.
Otro detalle que llamó la atención fue que el cuerpo de la mujer fue encontrado en el piso del asiento trasero del auto, envuelto en un plástico similar a una cortina de baño y tapado con camperas.
Si bien en un principio de sospechó de un doble crimen, ahora el fiscal Luis Emilio Carcagno, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, busca determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Además, se informó que el auto no fue la escena primaria de la muerte de la mujer.
En el vehículo, los investigadores encontraron tres celulares, una pistola Bersa con mira láser infrarroja, tres vainas servidas del mismo calibre - dos en la parte trasera del vehículo y una en el asiento delantero- los DNI de Suárez y Revah y dos tickets de peaje: uno de la estación Larena, ubicada en el kilómetro 66, y otro de la estación Solís, en el km 102, ambos sobre la ruta nacional N° 8, según detalló Infobae.
“A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás, no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí y una campera”, declaró esta mañana Ramón Ojeda, secretario de Seguridad comunal, durante una rueda de prensa brindada desde la Municipalidad de San Antonio de Areco.
Ojeda también indicó que el presunto femicidio se habría concretado en otra localidad. Sobre el rol de Suárez, detalló: “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”.
Además de los detalles arrojados por la autopsia y los elementos encontrados, la hipótesis toma fuerza luego de que se conociera que Revah había denunciado a Suárez por violencia de género en febrero de 2021 y en abril de este año. Incluso, la mujer había solicitado la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión.
Te puede interesar
Dejá tu comentario