El Foro Discapacidad acusa al Gobierno de "desinformar" y aclara la diferencia entre CUD y pensiones

En tanto, para acceder a una pensión no contributiva no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio (CMO), el cual es emitido y firmado exclusivamente por hospitales públicos.

Sospechas sobre la auditoría y el RENAPER

El Foro calificó como "llamativo y sospechoso" que esta información surja justo después de que 123 diputados rechazaran el intento del Gobierno de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Asimismo, cuestionaron la eficiencia del Estado. "Cuando una persona fallece, el RENAPER debe informar a los organismos. Que luego de dos años de gestión recién lleguen a esta conclusión evidencia graves falencias en la articulación de padrones entre ANDIS y el Registro de las Personas", fustigaron.

A su vez, el comunicado también rechaza la intención de vincular a los prestadores (terapistas, centros de día, transportistas) con supuestas facturaciones irregulares, ya que organismos como PAMI, Incluir Salud y obras sociales deben autorizar mensualmente las prestaciones.

Además, de existir facturaciones a fallecidos, los organismos de control deberían haberlo detectado de inmediato. "Se busca instalar sospechas generalizadas para ensuciar a todo el sector", denunciaron.

Finalmente, el Foro de Discapacidad exigió que la ANDIS presente datos concretos sobre el supuesto perjuicio económico y que los funcionarios resguarden la reputación de las personas con discapacidad.

"La estrategia de este Gobierno ha sido ensuciar el debate público, generando desconfianza hacia los sectores que decide desvalorizar", concluye el comunicado, advirtiendo que la "estigmatización" solo busca preparar el terreno para nuevos recortes en el área.