Así ingresó Ornella Calvete a los tribunales de Comodoro Py
La hija de Miguel Ángel Calvete se presentó para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas coimas en ANDIS.
Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete se presentó este viernes, poco después del mediodía, a declarar en los tribunales de Comodoro Py como imputada en la nueva ronda de indagatorias dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la compra de medicamentos.
La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi.
NOTA EN DESARROLLO
