La Avenida Avellaneda, sin luz en pleno furor por las compras navideñas
La importante vía comercial ve afectada su actividad en la previa a las fiestas por un apagón.
En medio de las compras navideñas este martes, se registran cortes de luz en la Avenida Avellaneda en el barrio porteño de Flores, un polo comercial famoso por sus precios bajos para comprar ropa, accesorios y más, tanto al por mayor como por menor, con gran variedad de locales y galerías.
El corte de luz afecta a los comerciantes que esn esta época suelen tener más clientes por las fiestas.
Cómo saber si en mi barrio se cortó la luz, paso a paso
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ofrece herramientas digitales que permiten consultar en tiempo real el estado del suministro eléctrico en el AMBA. A continuación, los pasos claves:
Por un lado, se puede conocer el mapa de los cortes de suministro. Para ello es necesario ingresar a www.enre.gob.ar, seleccionar la opción “estado de la red eléctrica en AMBA” y buscar la opción “Mara de cortes de suministro”.
El mapa incluye información sobre cortes preventivos, programados por mantenimiento, interrupciones en baja tensión y fallos de media tensión. Esto permite a los usuarios identificar si el problema es puntual o generalizado.
Otra opción es conocer el estado de la red según la distribuidora. Para ello, se deben realizar los siguientes pasos:
- Acceder al sitio oficial del ENRE: ingresá awww.enre.gob.ar
- Seleccionar la opción “estado de la red eléctrica en AMBA”.
- Filtrar información por distribuidora: según corresponda, seleccioná Edesur o Edenor. A continuación se verá el total de usuarios sin suministro y la lista por partido y localidad de los cortes en tiempo real.
- Escribir la ubicación específica: para conocer el estado de la red eléctrica por barrio ingresá el partido y la localidad en la barra de búsqueda y obtendrás los datos detallados.
Cómo conocer la hora estimada de normalización del servicio de energía
Además de identificar si hay interrupciones en tu barrio, el ENRE brinda detalles sobre los tiempos estimados para la reposición del servicio. Estos pasos pueden ayudarte a acceder a esa información:
- Seleccionar “Detalles de los cortes”: desde el botón correspondiente a Edesur o Edenor en la página del ENRE, ingresá a esta sección.
- Consultar información específica del corte: una vez filtrada la búsqueda por localidad, el sistema indica:
- Tipo de interrupción (programada o imprevista).
- Estado actual del corte (en curso o finalizado).
- Hora estimada de normalización del suministro.
Las empresas distribuidoras también actualizan la información en sus redes sociales y líneas de atención al cliente. Por ejemplo, Edesur informó que los incendios recientes en un túnel de cables de media tensión en Parque Avellaneda complicaron las reparaciones, aunque los trabajos se intensificarán durante el día.
