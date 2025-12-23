La Avenida Avellaneda, sin luz en pleno furor por las compras navideñas

Otra opción es conocer el estado de la red según la distribuidora. Para ello, se deben realizar los siguientes pasos:

Acceder al sitio oficial del ENRE : ingresá awww.enre.gob.ar

: ingresá awww.enre.gob.ar Seleccionar la opción “estado de la red eléctrica en AMBA”.

Filtrar información por distribuidora : según corresponda, seleccioná Edesur o Edenor. A continuación se verá el total de usuarios sin suministro y la lista por partido y localidad de los cortes en tiempo real.

: según corresponda, seleccioná Edesur o Edenor. A continuación se verá el total de usuarios sin suministro y la lista por partido y localidad de los cortes en tiempo real. Escribir la ubicación específica: para conocer el estado de la red eléctrica por barrio ingresá el partido y la localidad en la barra de búsqueda y obtendrás los datos detallados.

Cómo conocer la hora estimada de normalización del servicio de energía

Además de identificar si hay interrupciones en tu barrio, el ENRE brinda detalles sobre los tiempos estimados para la reposición del servicio. Estos pasos pueden ayudarte a acceder a esa información:

Seleccionar “Detalles de los cortes” : desde el botón correspondiente a Edesur o Edenor en la página del ENRE, ingresá a esta sección.

: desde el botón correspondiente a Edesur o Edenor en la página del ENRE, ingresá a esta sección. Consultar información específica del corte : una vez filtrada la búsqueda por localidad, el sistema indica:

: una vez filtrada la búsqueda por localidad, el sistema indica: Tipo de interrupción (programada o imprevista).

Estado actual del corte (en curso o finalizado).

Hora estimada de normalización del suministro.

Las empresas distribuidoras también actualizan la información en sus redes sociales y líneas de atención al cliente. Por ejemplo, Edesur informó que los incendios recientes en un túnel de cables de media tensión en Parque Avellaneda complicaron las reparaciones, aunque los trabajos se intensificarán durante el día.