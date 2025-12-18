El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero suspendió su ejecución ya que sostiene que la ley fue aprobada sin especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus costos. Según el Gobierno, esta omisión hace inviable su aplicación y afecta directamente la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal.

Desde el Ejecutivo se sostiene en que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo al inmiscuirse en la elaboración del presupuesto.

La demanda inicial provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que presentaron un amparo ante el impacto de la suspensión en tratamientos y servicios.

Por su parte, el Juzgado Federal de Campana argumentó en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. La resolución judicial recordó, además, los compromisos que el Estado argentino ha asumido en tratados internacionales sobre derechos humanos.

La decisión final sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la definición de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.