El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña

La imagen fue elaborada por la División Individualización Criminal de la Policía Federal y elevada al Juzgado Federal de Goya, que tiene a su cargo la investigación. El objetivo de esta reconstrucción es facilitar la identificación del niño en caso de que alguien crea haberlo visto, tanto dentro del territorio nacional como en países limítrofes, ampliando así el alcance de la búsqueda.

El trabajo estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense, quien utilizó técnicas de proyección facial basadas en fotografías del propio Loan y de sus familiares directos. A partir de ese material, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad.

El caso Lian Flores

El Gobierno también elevó, por medio de la Resolución 52/2026, a 20 millones de pesos la recompensa para quienes ayuden a dar con el paradero de Lian Flores.

La familia de Lian también había reclamado por la actualización de la recompensa durante una reunión que mantuvieron con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1. En su caso, la provincia ya había emitido una recompensa propia de 20 millones.

Lian Flores

De esta manera, las autoridades recordaron que los datos que pudieran tenerse sobre el paradero del nene de 3 años podrán ser informados al 911. También estará disponible la línea de la Unidad Judicial de Bell Ville 03537-450000 interno 52801, que se trata de la sede que lleva adelante la investigación.

En los últimos días, las autoridades también compartieron cómo sería el aspecto actual de Lian y explicaron que mientras en Loan no habría notorios cambios debido a tenía apenas 5 años al momento de su desaparición, el pequeño cordobés sería el que más crecimiento habría tenido a casi un año de su desaparición.

Lian Flores imagen actualizada Así se vería hoy Lian Flores

Tras un pedido de su familia, la actualización de la imagen forense de los chicos serán integradas al sistema internacional de Interpol Argentina y difundida a través de Alerta Sofía, así como en medios de comunicación y plataformas digitales. Las autoridades buscan maximizar la visibilidad de la búsqueda incorporando la proyección, con el objetivo de renovar las posibilidades de identificación.

Incluso, desde el juzgado se dio luz verde al pedido de incorporar la foto al sistema ALERT.AR, plataforma oficial que permite la difusión inmediata de casos de desaparición, con alcance masivo a teléfonos celulares, redes oficiales y canales digitales interinstitucionales.

Resolución 51/2026:

Resolución 52/2026:

