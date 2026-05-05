Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan Peña por la desaparición del Niño N en Corrientes

"Hay imágenes que registran a Codazzi yendo para ese lugar y volver luego de 40 minutos". amplió la abogada y detalló que la distancia del lugar señalada se encuentra cercana a Goya. "Hay varias pistas, pero la única certera es la que marcó el doctor Codazzi".

Para la Justicia, Codazzi facilitó la fuga de Santos Regis. En paralelo, se ordenó un allanamiento tanto en el estudio jurídico como en la casa del abogado, ambos situados en el centro de la localidad correntina de Esquina.

La desaparición del Niño N en Corrientes

Nahuá Santos Riquelme

Niño N de seis años fue visto por última vez en la localidad de Esquina, Corrientes, en compañía de su padre, Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño investigado por un presunto intento de homicidio minutos antes de su fuga.

Este episodio tuvo lugar en la noche del mismo domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900. Allí, un hombre identificado como Julio Javier Nieva, de 47 años, participaba de una reunión con amigos cuando Santos Regis se acercó y efectuó varios disparos. Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga con Niño N.

Nieva, por su parte, fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado y bajo estricta observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina abrió una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.

Fue Mariana Riquelme, madre del menor y ex pareja de Regis, quien radicó la denuncia por la desaparición. Según dijo, el hombre había retirado al nene al mediodía para almorzar y luego iban a ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme y yo no atendí porque estaba en una reunión con mis amigos. A las 21 lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó Mariana en diálogo con Radio Dos.

Además, se refirió a la situación legal de su expareja: “Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada. Yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la Justicia.

En ese sentido, la abogada de la familia expresó que "la preocupación que tiene Mariana es que haya cruzado la frontera, pero por una cuestión de tiempo y distancia, no creemos que sea posible".