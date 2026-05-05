Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan Peña por la desaparición del Niño N en Corrientes
José Codazzi quedó bajo custodia por presunto encubrimiento de fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis, padre del menor.
En el marco de la desaparición del Niño N, el nene de 6 años que fue visto por última vez el domingo en Esquina, provincia de Corrientes, la Justicia ordenó la detención del abogado José Codazzi por presunto encubrimiento del principal sospechoso, Josías Santos Regis, padre del menor.
Codazzi fue arrestado el lunes por la noche por la Policía de Corrientes y trasladado a la localidad de San Isidro para prestar declaración. En ese marco, el propio abogado habría reconocido ante la fiscalía haber trasladado al Niño N y su padre en su camioneta particular.
A su declaración se le suma el video de una cámara de seguridad que registró al Niño N y a su padre a bordo de la camioneta blanca de Codazzi.
“Está comprobado que el menor y su padre fueron trasladados por Codazzi en su vehículo hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730”, confirmó la abogada Daniela Zapata, representante de la familia materna.
"Hay imágenes que registran a Codazzi yendo para ese lugar y volver luego de 40 minutos". amplió la abogada y detalló que la distancia del lugar señalada se encuentra cercana a Goya. "Hay varias pistas, pero la única certera es la que marcó el doctor Codazzi".
Para la Justicia, Codazzi facilitó la fuga de Santos Regis. En paralelo, se ordenó un allanamiento tanto en el estudio jurídico como en la casa del abogado, ambos situados en el centro de la localidad correntina de Esquina.
La desaparición del Niño N en Corrientes
Niño N de seis años fue visto por última vez en la localidad de Esquina, Corrientes, en compañía de su padre, Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño investigado por un presunto intento de homicidio minutos antes de su fuga.
Este episodio tuvo lugar en la noche del mismo domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900. Allí, un hombre identificado como Julio Javier Nieva, de 47 años, participaba de una reunión con amigos cuando Santos Regis se acercó y efectuó varios disparos. Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga con Niño N.
Nieva, por su parte, fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado y bajo estricta observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina abrió una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.
Fue Mariana Riquelme, madre del menor y ex pareja de Regis, quien radicó la denuncia por la desaparición. Según dijo, el hombre había retirado al nene al mediodía para almorzar y luego iban a ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme y yo no atendí porque estaba en una reunión con mis amigos. A las 21 lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó Mariana en diálogo con Radio Dos.
Además, se refirió a la situación legal de su expareja: “Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada. Yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la Justicia.
En ese sentido, la abogada de la familia expresó que "la preocupación que tiene Mariana es que haya cruzado la frontera, pero por una cuestión de tiempo y distancia, no creemos que sea posible".
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