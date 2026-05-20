Un auto chocó y mató a un puma que se le cruzó en la Ruta 11

El puma, en cambio, murió en el acto y quedó tendido sobre la banquina.

puma ruta 11 El puma falleció tras el choque @emergencias.lacosta

Un importante operativo de asistencia y prevención se desplegó en la zona tras el choque. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, personal del Destacamento Nº2 de Costa Esmeralda, efectivos de la Policía Vial, integrantes del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de La Costa y agentes de Autopistas Buenos Aires (AUBASA).

puma ruta 11 Tras el accidente se desplegó un importante operativo de asistencia y prevención en la zona

A su vez, medios locales alertaron sobre otro accidente de características similares que se registró apenas unos 17 kilómetros del lugar donde ocurrió el choque con el puma. Según informaron, un auto despistó y terminó volcando en la ruta 11, a la altura del kilómetro 359, en la zona de Punta Médanos. Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Mar de Ajó.

El episodio generó preocupación debido al aumento de avistajes de pumas en distintos puntos de la región de la Costa Atlántica. En los últimos meses se reportaron al menos dos apariciones de estos felinos. Una ocurrió en la localidad de Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita, mientras que la otra se registró en Valeria del Mar, partido de Pinamar.