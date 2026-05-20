Un auto chocó y mató a un puma que se le cruzó en la Ruta 11
El accidente ocurrió a la altura de Costa Esmeralda, cuando el animal apareció repentinamente sobre la calzada.
Un dramático accidente se registró sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías a la localidad de Costa Esmeralda, donde un automovilista chocó de frente contra un puma que se le cruzó en la calzada de manera repentina e inesperada. Hay alerta por la presencia cada vez más frecuente de estos animales en distintos sectores de la Costa Atlántica bonaerense.
El siniestro vial se registró el lunes alrededor de las 19.30, a la altura del kilómetro 376 de la ruta provincial. Según trascendió, el conductor circulaba a bordo de un Citroën DS3 blanco cuando el felino apareció inesperadamente sobre el asfalto. El hombre no tuvo tiempo de maniobrar ni de frenar para evitar el choque y terminó impactando de lleno contra el animal.
Como consecuencia de la colisión, la parte delantera del vehículo quedó totalmente destrozada. Pese a la violencia del impacto y al estado en el que terminó el auto, el conductor no sufrió heridas y se encontraba fuera de peligro.
El puma, en cambio, murió en el acto y quedó tendido sobre la banquina.
Un importante operativo de asistencia y prevención se desplegó en la zona tras el choque. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, personal del Destacamento Nº2 de Costa Esmeralda, efectivos de la Policía Vial, integrantes del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de La Costa y agentes de Autopistas Buenos Aires (AUBASA).
A su vez, medios locales alertaron sobre otro accidente de características similares que se registró apenas unos 17 kilómetros del lugar donde ocurrió el choque con el puma. Según informaron, un auto despistó y terminó volcando en la ruta 11, a la altura del kilómetro 359, en la zona de Punta Médanos. Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Mar de Ajó.
El episodio generó preocupación debido al aumento de avistajes de pumas en distintos puntos de la región de la Costa Atlántica. En los últimos meses se reportaron al menos dos apariciones de estos felinos. Una ocurrió en la localidad de Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita, mientras que la otra se registró en Valeria del Mar, partido de Pinamar.
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