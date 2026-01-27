El nuevo descanso antes que termine enero: los motivos del feriado del 30 de enero

El feriado del 30 de enero de 2026 no es nacional y beneficia principalmente a quienes viven o trabajan en el distrito. El descanso es obligatorio para los empleados públicos municipales y provinciales, mientras que en el sector privado queda a criterio del empleador. Para los vecinos, la fecha se transforma en una oportunidad para disfrutar del fin de semana largo, descansar o hacer una escapada corta.