El nuevo descanso antes que termine enero: los motivos del feriado del 30 de enero
El Gobierno fijó un día no laborable que cae viernes y se engancha con el sábado y domingo, armando un fin de semana XXL ideal para una escapada.
El calendario de feriados suma una fecha clave: el 30 de enero de 2026 se convierte en el primer fin de semana largo del año, ya que el día no laborable cae viernes y se enlaza con el sábado 31 y el domingo 1 de febrero.
El asueto corresponde a la conmemoración del 135° aniversario de la fundación de Florencio Varela. Si bien no se trata de un feriado nacional, el beneficio alcanza a quienes viven o trabajan en este partido bonaerense, que podrán aprovechar las minivacaciones para descansar o hacer una escapada.
Los motivos del feriado del 30 de enero
El partido de Florencio Varela fue creado oficialmente el 30 de enero de 1891 mediante la Ley Provincial n.º 239, a partir de territorios del antiguo Pago de la Magdalena. Cada año, el aniversario se celebra con distintas actividades abiertas a la comunidad, como actos oficiales, ceremonias religiosas, desfiles tradicionalistas, muestras culturales y espectáculos artísticos.
El feriado del 30 de enero de 2026 no es nacional y beneficia principalmente a quienes viven o trabajan en el distrito. El descanso es obligatorio para los empleados públicos municipales y provinciales, mientras que en el sector privado queda a criterio del empleador. Para los vecinos, la fecha se transforma en una oportunidad para disfrutar del fin de semana largo, descansar o hacer una escapada corta.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
