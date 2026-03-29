Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo de abril 2026
Uno de los feriados más largos del año se forma por la coincidencia de fechas inamovibles con celebraciones religiosas; qué establece la ley vigente.
El calendario de feriados 2026 trae en abril una combinación poco habitual que da lugar a un fin de semana largo de cuatro días seguidos, una oportunidad ideal para organizar escapadas o simplemente hacer una pausa en la rutina laboral.
La particularidad se explica por la coincidencia de fechas clave: el jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible establecido por ley que no puede modificarse. A su vez, esa misma jornada coincide con el Jueves Santo, considerado en Argentina como día no laborable, lo que potencia la extensión de este fin de semana largo.
Cuándo será el próximo fin de semana largo de abril
A esta combinación de feriados se suma el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, que sí es feriado nacional. De esta manera, junto con el sábado 4 y el domingo 5, se configura un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para descansar o viajar.
Este “finde XXL” no surge de un feriado puente, sino de la coincidencia de fechas establecidas en el calendario oficial y en la normativa vigente, como la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 27.399, que regulan los feriados nacionales y los días no laborables. Estas normas determinan qué jornadas son de descanso obligatorio y cuáles quedan sujetas a la decisión del empleador.
En ese marco, es clave diferenciar que los feriados nacionales implican descanso obligatorio y pago doble si se trabajan, mientras que los días no laborables, como el Jueves Santo, dependen de cada empleador. Así, abril se posiciona como uno de los meses más atractivos del calendario, con un fin de semana largo que no responde a medidas excepcionales, sino a la coincidencia de fechas históricas y religiosas ya fijadas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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