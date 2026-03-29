Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo de abril 2026

La particularidad se explica por la coincidencia de fechas clave: el jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible establecido por ley que no puede modificarse. A su vez, esa misma jornada coincide con el Jueves Santo, considerado en Argentina como día no laborable, lo que potencia la extensión de este fin de semana largo.