Oficial: el Gobierno confirmó si los de Carnaval son feriados o días no laborables

Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.