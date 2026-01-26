Oficial: el Gobierno confirmó si los de Carnaval son feriados o días no laborables
Faltan pocos días para el primer fin de semana extra largo del año por Carnaval. Chequeá el cronograma oficial de feriados de febrero y cómo se pagan esos días.
Tras el inicio del año, la expectativa está puesta en el primer descanso extendido para los argentinos. El Gobierno nacional, a través del calendario oficial del Ministerio del Interior, confirmó qué pasará con las fechas de Carnaval en este 2026. Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero tienen estatus de Feriados Inamovibles.
Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Feriados: lo que falta para el próximo fin de semana largo
Un fin de semana XXL de cuatro días
La confirmación de estas fechas configura el primer fin de semana largo de cuatro días del año, ideal para escapadas turísticas. El cronograma quedará conformado de la siguiente manera:
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero (Feriado inamovible de Carnaval)
Martes 17 de febrero (Feriado inamovible de Carnaval)
Los próximos feriados del 2026
Pasado el Carnaval, el calendario oficial prevé los siguientes descansos para el primer semestre:
23 de marzo: Feriado turístico.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Inamovible).
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Inamovible).
3 de abril: Viernes Santo (Feriado inamovible).
Es importante recordar que el Jueves Santo (2 de abril, coincidente este año con Malvinas) es considerado día no laborable, al igual que las festividades religiosas de la comunidad judía (Pascuas) y musulmana (Fiesta de la Ruptura del Ayuno) que caen en fechas específicas detalladas en el calendario oficial.
