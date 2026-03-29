La inopinada decisión del Gobierno con el doble feriado de abril: quiénes tienen fin de semana largo XL

Jueves 2 de abril: Feriado Nacional (Día de Malvinas + Jueves Santo).

Feriado Nacional (Día de Malvinas + Jueves Santo). Viernes 3 de abril: Feriado Nacional (Viernes Santo).

Feriado Nacional (Viernes Santo). Sábado 4 y Domingo 5: Descanso habitual. El domingo, además, es Pascuas.

Esta unificación asegura el cese de actividades tanto en la administración pública como en el sector privado, eliminando la incertidumbre que suele rodear al Jueves Santo y permitiendo un periodo de conmemoración y descanso unificado para todo el país.

De esta manera, los feriados del jueves y el viernes podrán ser aprovechados para todos los trabajadores, salvo aquellos que decidan trabajar, recibiendo "pago doble".

Para el sector turístico, esta unificación de fechas representa una oportunidad clave en el primer semestre del año. Al tratarse de dos feriados nacionales pegados, se espera buena ocupación en los principales destinos del país, especialmente considerando que el 2 de abril es una fecha que suele movilizar actos oficiales y homenajes en diversos puntos de la Argentina.

Por otro lado, el comercio deberá prestar especial atención a la normativa de feriados para ambos días, ya que el régimen de pago para quienes deban cumplir tareas el jueves 2 de abril será el correspondiente a un feriado nacional (pago doble), a diferencia de lo que ocurre en los años donde el Jueves Santo funciona simplemente como día no laborable.