Uno a uno, los feriados que quedan por delante en el 2026

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable)

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable) Viernes 3: Viernes Santo (inamovible)

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (inamovible)

: Día del Trabajador (inamovible) Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable)

: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable) Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (inamovible)

: Día de la Independencia (inamovible) Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

Diciembre

Lunes 7 : Día no laborable con fines turísticos

: Día no laborable con fines turísticos Martes 8 : Inmaculada Concepción de María (inamovible)

: Inmaculada Concepción de María (inamovible) Viernes 25: Navidad (inamovible)

Este esquema genera varios fines de semana largos, entre los que se destacan Semana Santa, julio y el puente de diciembre, ideales para planificar viajes o escapadas.

También es importante diferenciar entre feriados y días no laborables: los primeros implican descanso obligatorio y pago doble si se trabajan, mientras que los segundos quedan a criterio del empleador.

Con este calendario ya definido, el 2026 se presenta como un año ideal para anticipar vacaciones, aprovechar promociones y organizar el descanso de manera estratégica.