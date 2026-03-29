Uno a uno, los feriados que quedan por delante en el 2026
El calendario 2026 ya está definido y trae múltiples oportunidades para descansar, viajar y organizar escapadas.
El Gobierno nacional confirmó el calendario oficial de feriados 2026, que incluye fechas inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos, pensados para impulsar el turismo interno y la actividad económica.
En total, el año contará con alrededor de 12 fines de semana largos, lo que permitirá distribuir el descanso a lo largo de casi todos los meses, facilitando la organización de viajes cortos o encuentros familiares.
Además, la incorporación de días no laborables busca potenciar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, generando movimiento en distintos puntos del país.
Los feriados que quedan del 2026
A partir de abril, estas son las fechas más importantes del calendario:
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable)
- Viernes 3: Viernes Santo (inamovible)
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible)
- Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable)
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible)
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)
- Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
Este esquema genera varios fines de semana largos, entre los que se destacan Semana Santa, julio y el puente de diciembre, ideales para planificar viajes o escapadas.
También es importante diferenciar entre feriados y días no laborables: los primeros implican descanso obligatorio y pago doble si se trabajan, mientras que los segundos quedan a criterio del empleador.
Con este calendario ya definido, el 2026 se presenta como un año ideal para anticipar vacaciones, aprovechar promociones y organizar el descanso de manera estratégica.
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