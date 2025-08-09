El segundo cuatrimestre arranca en la UBA con paro y jornada de lucha

diputados ley de financiamiento universitario El proyecto obtuvo respaldo mayoritario en Diputados.

El dirigente remarcó que muchos de los problemas podrían resolverse si el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que esta semana obtuvo media sanción en Diputados con 158 votos afirmativos, se convierte en ley, lo que podría ocurrir próximamente en el Senado (con la promesa de veto por parte del Presidente).

En ese sentido, Cagnacci pidió a los senadores que aprueben la norma para sacar del ahogamiento al sistema universitario público y advirtió que evaluarán los pasos a seguir si, como prometió, Milei la veta.

“Hacemos un llamado a los senadores a que recapaciten sobre la vital importancia de esta norma, que intenta sacar del ahogamiento al que está siendo sometido el sistema público universitario. Luego veremos cuáles serán los pasos por seguir si el gobierno vuelve a cumplir la amenaza de vetarla, pero primero es importante que esta ley se sancione”, indicó el dirigente gremial.