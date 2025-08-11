Quién es Cristian Graf, principal sospechoso en la muerte de Diego Fernández

Cristian Graf - Diego Fernandez lima

El sospechoso por la muerte de Diego Fernández rompió el silencio: qué dijo

Graf fue interceptado por varios periodistas que aguardaban su llegada. "¿Vos fuiste quien asesinaste a...?", le preguntó Mercedes Ninci al sospechoso de haber asesinado a Diego.

"A mi papá“, fue la única respuesta que dio Graf. El hombre estaba acompañado por su pareja y por un tercer individuo, que luego se supo, es allegado al sospechoso.

Fue este hombre el que dio la cara minutos después: “Gracias por venir, permiso, me tengo que ir”. Según indicó, acompañó al sospechoso porque “se sentía mal” y alegó que tuvo problemas de presión, sin dar mas detalles.