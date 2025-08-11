Alerta roja: Chile liberó a un sicario por error y ahora podría estar en la Patagonia
Alberto Carlos Mejía Hernández es venezolano. Está acusado de asesinar a un empresario y de integrar la banda criminal Tren de Aragua.
La Justicia de Chile libró por error a uno de los sicarios más peligrosos y creen que podría estar en la Patagonia argentina. Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, un venezolano de 18 años vinculado con la peligrosa organización criminal Tres de Aragua.
El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió un alerta por Mejía Hernández, acusado de matar a un empresario en Santiago de Chile. En el aviso se destaca que es oriundo de Venezuela, mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus. “Cualquier información comunicarse al 911″, solicitaron.
Si bien en Perú aseguran que el sicario había llegado en taxi a ese país, otros datos de la investigación advierten que Mejía Hernández podría estar oculto en la región patagónica argentina.
"No tenemos indicios de que el integrantes de esa banda estén acá, pero tampoco queremos que lleguen", indicó al respecto Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz.
Quién es Alberto Carlos Mejía Hernández
El 19 de junio, el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa fue asesinado a tiros en la comuna de Ñuñoa. Medios locales sostuvieron que se trató de un trabajo de sicariato ejecutado por la organización "Tren de Aragua".
Por el caso hubo tres sospechosos, uno de los cuales fue Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Semanas más tarde se descubriría que esa identidad era falsa y el detenido era en realidad un venezolano llamado Alberto Carlos Mejía Hernández
El 9 de julio, la Justicia chilena formalizó las acusaciones por el delito de homicidio y la jueza Irene Rodríguez dictó la prisión preventiva. Argumentó que no sólo representaban un peligro para la sociedad, sino que además existía "riesgo de fuga".
Increíblemente, tan solo un día después, la misma jefa ordenó la excarcelación de Mejías Hernández a través de una resolución firmada de manera electrónica. El sicario venezolano fue liberado de inmediato.
El hecho provocó un escándalo y llevó a que la Justicia chilena quedara bajo investigación por sospecha de "manipulación en el sistema informático del Poder Judicial".
Luego de que se confirmara la verdadera identidad de Mejías Hernández, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para ubicarlo y elevó el alerta a rojo al resto de los países.
