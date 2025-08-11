Alerta roja: Chile liberó a un sicario por error y ahora podría estar en la Patagonia

Por el caso hubo tres sospechosos, uno de los cuales fue Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Semanas más tarde se descubriría que esa identidad era falsa y el detenido era en realidad un venezolano llamado Alberto Carlos Mejía Hernández

El 9 de julio, la Justicia chilena formalizó las acusaciones por el delito de homicidio y la jueza Irene Rodríguez dictó la prisión preventiva. Argumentó que no sólo representaban un peligro para la sociedad, sino que además existía "riesgo de fuga".

Increíblemente, tan solo un día después, la misma jefa ordenó la excarcelación de Mejías Hernández a través de una resolución firmada de manera electrónica. El sicario venezolano fue liberado de inmediato.

sicario chile

El hecho provocó un escándalo y llevó a que la Justicia chilena quedara bajo investigación por sospecha de "manipulación en el sistema informático del Poder Judicial".

Luego de que se confirmara la verdadera identidad de Mejías Hernández, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para ubicarlo y elevó el alerta a rojo al resto de los países.