El Tren Sarmiento brinda un servicio corto entre Liniers y Moreno por un accidente

Fuentes policiales confirmaron que se investigan las causas del hecho. Una de las principales hipótesis es que el vehículo habría cruzado de manera imprudente y con la barrera baja, lo que derivó en la colisión.

Según las primeras versiones, cuando la barrera bajó, el semáforo de la calle Bacacay estaba en rojo, lo que apunta a la hipótesis de que el auto atravesó las vías y no pudo avanzar a tiempo para evitar el impacto.

Con motivo del accidente, el servicio del tren Sarmiento circulaba de forma limitada entre las estaciones Liniers y Moreno, sin llegar a la terminal de Once en plena hora pico, lo que generó importantes demoras y complicaciones para los pasajeros.

Pasadas las 9, el tren Sarmiento restableció su servicio completo entre cabeceras luego de las demoras por la colisión con el auto en paso a nivel Cardoso.