El Tren Sarmiento brinda un servicio corto entre Liniers y Moreno por un accidente

Un hombre, una mujer y una menor sufrieron politraumatismos. Se investiga si cruzaron con la barrera baja.
Un hombre, una mujer y una menor se salvaron de milagro este miércoles por la mañana cuando el auto en el que circulaban fue embestido por una formación del tren Sarmiento en el paso a nivel de la calle Cardoso, en el barrio porteño de Vélez Sarsfield. Se investiga si cruzaron con la barrera baja.
El accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana cuando el vehículo, un Fiat Cronos rojo, fue impactado en su parte trasera por un tren que se trasladaba vacío en dirección de Liniers a Moreno.
En el auto viajaban un hombre, una mujer y una menor de edad. Si bien los tres ocupantes pudieron salir del vehículo por sus propios medios, fueron trasladados al Hospital Piñero con algunos politraumatismos, aunque fuera de peligro, según informó LN+.
“Se salvaron de milagro y por suerte no hubo víctimas fatales”, expresó el Jefe de Bomberos al mencionado medio. Según su información, al momento del impacto la formación circulaba sin pasajeros, desde la cabecera de Once hacia la estación de Moreno.
Fuentes policiales confirmaron que se investigan las causas del hecho. Una de las principales hipótesis es que el vehículo habría cruzado de manera imprudente y con la barrera baja, lo que derivó en la colisión.
Según las primeras versiones, cuando la barrera bajó, el semáforo de la calle Bacacay estaba en rojo, lo que apunta a la hipótesis de que el auto atravesó las vías y no pudo avanzar a tiempo para evitar el impacto.
Con motivo del accidente, el servicio del tren Sarmiento circulaba de forma limitada entre las estaciones Liniers y Moreno, sin llegar a la terminal de Once en plena hora pico, lo que generó importantes demoras y complicaciones para los pasajeros.
Pasadas las 9, el tren Sarmiento restableció su servicio completo entre cabeceras luego de las demoras por la colisión con el auto en paso a nivel Cardoso.
