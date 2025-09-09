¿Hay clases en el Día del Maestro?
El jueves será una jornada especial para docentes y estudiantes. Sin embargo, no todos los alumnos estarán alcanzados por el asueto.
Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una efeméride que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento. Con motivo del festejo, maestros y alumnos de todo el país podrán disfrutar de un día de descanso este jueves. Sin embargo, la medida no alcanza a todos los alumnos.
El jueves 11 de septiembre será feriado escolar en todo el territorio nacional, pero solamente para los maestros y alumnos de las escuelas primarias.
Quienes asisten y trabajan en secundarias y universidades tendrán clases de forma normal. La oportunidad de disfrutar de un día de descanso será el Día del Estudiante, que se festeja el 21 de septiembre, y que este año cae domingo.
Vale aclarar que se trata de un asueto educativo y no de un feriado nacional, por lo tanto, no afecta al resto de los sectores laborales.
Por qué se celebra el Día del Maestro y qué relación tiene con Sarmiento
El Día del Maestro en conmemoración al fallecimiento Domingo Faustino Sarmiento, un 11 de septiembre de 1888, considerado como del “padre del aula”
Sarmiento fue un referente en la región, tanto en el ámbito político como educativo. Se formó de manera autodidacta y se dedicó a la política, desempeñándose como concejal, senador y gobernador de la provincia de San Juan.
Luego, en 1868, fue electo presidente de la Nación y ocupó el cargo hasta 1874. Durante su mandato, Sarmiento creó más de 800 colegios e ideó leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.
En 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, logró que se sancione la Ley N°1420, la cual estableció que la educación debía ser universal, gratuita, obligatoria y laica.
En su honor, en 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.
