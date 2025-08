El video viral de Daniela Batlle Casas, exasesora de Milman, ganando el millón en Los 8 escalones

Embed - Daniela Clara on Instagram: "Todavía NO caigo —> el jueves pasado llegué a BsAs para jugar el repechaje de Los 8 Escalones, contra otros finalistas de capítulos anteriores no ganadores. Obviamente no me imaginaba ni un cuarto de lo que iba a pasar ese día de grabación.. era muy difícil llegar a la final y mucho más ganar. Pero ahí estuve.. y por fortuna, suerte, casualidad o causalidad, como quieran llamarle, esta vez gané . Para los que me preguntaron, es una locura lo que se vive! Todo pasa muy rápido en la grabación, creo que no tenés tiempo ni de sentir nervios.. Son 45 minutos que, si ganás, de alguna manera cambian tu vida . • A lo último dejo 2 videos épicos: uno de cuando empecé a acertar respuestas en la final y nadie lo podía creer , y otro del gran momento donde Guido dice mi nombre y de ahí en más todo es alegria y emoción . Gracias especiales a mi papá que me acompañó, incondicional siempre @nestorbatllecasas . A mi hermana que fue la 1era que me dijo “ANDÁ” @barbibatllecasas . Y a mi mamá que me bancó el viaje, como de costumbre @adricavallero jaja"

View this post on Instagram A post shared by Daniela Clara (@danibatllecasas)